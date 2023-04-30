توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس على مدار 72 ساعة المقبلة، بداية من الاثنين وحتى الأربعاء الموافق 3 مايو، حيث يستمر طقس بارد خلال ساعات الليل مائلا للبرودة تمتد حتى الصباح الباكر.

توقعات طقس 72 ساعة

ويستمر يوم الاثنين انخفاض في درجات الحرارة لترتفع مرة أخرى بداية من الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع بقيم تتراوح بين 4 لـ 5 درجات مئوية.

شبورة صباحية

وذكرت الأرصاد أن البلاد تشهد بداية من الاثنين وحتى الجمعة 5 مايو شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ووجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة على مدار 72 ساعة

وتشهد درجات الحرارة بداية من الاثنين 1 مايو وحتى الأربعاء 3 من ذات الشهر تفاوتا ملحوظا، حيث انخفاض يليه ارتفاع وجاءت كالتالي:

درجات الحرارة الاثنين 1 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

درجات الحرارة الثلاثاء 2 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

درجات الحرارة الأربعاء 3 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.