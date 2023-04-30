محافظ جنوب سيناء ينعى 4 طلاب لقوا مصرعهم في حادث أثناء عودتهم من المدرسة

نعى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، 4 طلاب بمدرسة أبوزنيمة الثانوية الصناعية لقوا مصرعهم، اليوم الأحد، في حادث تصادم مروع بين سيارتين، وقال إنهم «شهداء العلم»، وقرر إرسال لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي لصرف تعويضات لأسرهم.

وكان اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى بلاغا من قسم شرطة أبوزنيمة، يفيد وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ربع نقل وسيارة ملاكي، على الطريق الساحلي بعد مدينة أبو زنيمة، بنحو 5 كيلومترات في اتجاه مدينة رأس سدر.

أسماء الطلاب

وأسفر الحادث عن مصرع 4 طلاب من مدرسة أبوزنيمة الثانوية الصناعية، وهم عواد فرج عواد 16 سنة، وطلال محمد غنيم، 16 سنة، ومنصور مجاهد عامر، 16 سنة، وأحمد محمد نصر، 16 سنة.

«تعليم جنوب سيناء» تنعي الطلاب

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء بموقع «فيسبوك» نعيا للطلاب الأربعة الذين لقوا مصرعهم اليوم في حادث التصادم، وقال محمد عقل وكيل الوزارة، إنه قرر إيفاد وفد من إدارة أبوزنيمة التعليمية لتقديم واجب العزاء لأسر الطلاب.