رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الأمن يداهم 5 مصانع أسمدة فاسدة في القليوبية

كتب:

محمد بركات
01:55 م | الأحد 30 أبريل 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شنّت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة استهدفت المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة القليوبية.

وأسفرت جهود الحملات في مجالي حماية الثروة الزراعية، وحماية البيئة، عن ضبط 5 مصانع بـ112 طن مخصبات زراعية، و25,6 طن مخلفات معدنية ومصنعاتها، و33 طن مخلفات جلود حيوانية وغراء، و3 أطنان فضلات أقمشة وقطن، مغشوشة ومقلدة ودون بيانات ومجهولة المصدر، واتخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

وزارة الطيران: زياد الإقبال على الرحلات الجوية الداخلية خلال الأيام الماضية

مزاد لوحات المرور المميزة.. اعرف تفاصيل المتاح من وزارة الداخلية

قوافل وزارة الداخلية تستخرج 10 آلاف بطاقة رقم قومي في المحافظات

وزارة الداخلية النمساوية تحذر من زيادة الهجمات الإلكترونية الروسية

«مصر السيادي» يبدأ تحويل مقر وزارة الداخلية السابق لمجمع خدمي متعدد

وزارة الداخلية تحتفل بـ يوم المجند 2023.. عروض وبيانات عملية
بقلم محمد بركات