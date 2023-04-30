الأمن يداهم 5 مصانع أسمدة فاسدة في القليوبية

شنّت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة استهدفت المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة القليوبية.

وأسفرت جهود الحملات في مجالي حماية الثروة الزراعية، وحماية البيئة، عن ضبط 5 مصانع بـ112 طن مخصبات زراعية، و25,6 طن مخلفات معدنية ومصنعاتها، و33 طن مخلفات جلود حيوانية وغراء، و3 أطنان فضلات أقمشة وقطن، مغشوشة ومقلدة ودون بيانات ومجهولة المصدر، واتخذت الإجراءات القانونية.