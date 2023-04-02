«المركزي» يطرح أذون خزانة في البنوك بـ79.5 مليار جنيه 

تلقى البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، عروض الاكتتاب على أدوات الديّن قصيرة الأجل أذون الخزانة المصرية، آجال 3 و6 و9 أشهر وعام، بقيمة 22.5 مليار جنيه للأولى و16 مليار جنيه للثانية و17.5 مليار جنيه للثالثة و23.5 مليار لأذون عام واحد، ومن المقرر أن يعلن «المركزي» نتائج العطاء بعد يوم غدٍ الثلاثاء.

رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

يذكر أن أذون الخزانة المطروحة اليوم والمقرر إعلان نتائجها خلال ساعات، هي الأولى بعد قيام البنك المركزي المصري، ممثلا في لجنة السياسة النقدية، رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع عند 18.25% والإقراض 19.25% في اجتماع الخميس الماضي.

سعر الفائدة على أذون الخزانة

كان البنك المركزي وافق على متوسط سعر فائدة 22.683% لأذون الخزانة المصرية أجل عام واحد، بعدد 45 عرضاً مقبولاً بعدما تقدمت البنوك والشركات والأفراد بطلبات بلغت 74 طلباً وطالبت برفع سعر الفائدة لـ25.069%، ووافق على 22 طلباً للاكتتاب على أذون الـ6 أشهر بمتوسط سعر فائدة 22.581%، من بين 53 طلباً للبنوك والشركات، بفائدة 27.001%.

شهادات مرتفعة العائد من بنكي الأهلي ومصر

وطرح كل من بنكي الأهلي المصري ومصر، اليوم الأحد 2 أبريل 2023، شهادتين بعائد مرتفع شهري لمدة 3 سنوات، الأولى بـ19% ثابتة والثانية بـ22% متناقصة، على أن يكون عائد الشهادة الثانية في السنة الأولى 22% ثم 18% في السنة الثانية ثم 16% في السنة الثالثة.