تفاصيل إنهاء مدمن مخدرات حياة شقيقته في بولاق الدكرور.. خنقها وهرب

كشفت تحريات رجال الشرطة في واقعة مقتل ربة منزل على يد شقيقها بمنطقة بولاق الدكرور، أن المتهم مدمن مخدرات، أقدم على ارتكاب الجريمة، بسبب عدم إعطائه مبلغًا ماليًا ليشتري به المخدرات.

زوج الضحية يكتشف الواقعة

أوضحت التحريات أن زوج المجني عليها 40 سنة «محامٍ» هو من اكتشف الواقعة، أثناء عودته إلى الشقة بشارع ناهيا دائرة القسم، حينما فوجئ بزوجته مسجاة بالمطبخ، وملفوف حول عنقها «إيشارب» نزعه محاولا إنقاذها، ونقلها على الفور إلى المستشفى، إلا أنها لفظت أنفاسها في الحال.

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل الواقعة، كانت بدايتها بتلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد علي عبدالرحمن رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من أحد المستشفيات الخاصة، بوصول ربة منزل جثة هامدة، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، بتشكيل فريق بحث بإشرافه على أعلى مستوى، لكشف غموض الحادث والقبض على الجناة.

وبالبحث والتحري وفحص علاقات المجني عليها، والتقنيات الحديثة، تبين أن مرتكب الواقعة شقيق المتوفاة، وتبين أنه مدمن مخدرات، خنقها لعدم إعطاء المتوفية مال له، لشراء المخدرات، فخنقها وفر هاربا.

ألقى الأمن القبض على المتهم بعد ساعات من هروبه بمعرفة المقدم مصطفى عبدالله، رئيس مباحث بولاق الدكرور، وبمواجهته أمام العقيد محمد الصغير، مفتش المباحث، اعترف بارتكابه الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وأحاله الرائد أيمن السكوري إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.