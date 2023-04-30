كيشيدا: مصر شريك لليابان وتلعب دوراً مهماً للاستقرار بالشرق الأوسط

أكد رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر لخفض التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال: «تشاركت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي القلق البالغ تجاه الأوضاع في إسرائيل وفلسطين».

كيشيدا: مصر شريك مهم لليابان

ووصف كيشيدا مصر بأنها «شريك مهم لدولة اليابان»، حيث تلعب دوراً مهماً للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيراً إلى تصميم بلاده على الاستمرار في المساهمة ودعم التنمية والازدهار لمصر والمنطقة ككل.

رئيس وزراء اليابان يقوم بجولة أفريقية

جاء ذلك في كلمة رئيس وزراء اليابان، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية، حيث يقوم كيشيدا بجولة تشمل عدداً من دول القارة الأفريقية، قبل استضافة مدينة «هيروشيما» اليابانية لقمة مجموعة السبع الشهر المقبل، تحت الرئاسة اليابانية.

وأوضح أنه تبادل خلال لقائه مع الرئيس السيسي الآراء في مواضيع مختلفة، شملت العلاقات الثنائية بين القاهرة وطوكيو، بالاضافة إلى الأوضاع على الساحة الدولية والأزمة الأوكرانية.