10 أحداث بأمريكا في يوم.. إلقاء بايدن «خطاب الاتحاد» وزيارة كيشيدا للولايات المتحدة

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية 10 أحداث تنوعت ما بين سياسية واقتصادية كان من أهمها موافقة الرئيس جو بايدن على دعوة من رئيس «مجلس النواب»، كيفن مكارثي، ‏بإلقاء خطاب حالة الاتحاد السنوي في 7 فبراير المقبل.

ووافق رئيس الإدارة الأمريكية، جو بايدن، على دعوة من رئيس مجلس «النواب»، كيفن مكارثي، ‏بإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» السنوي، بجلسة مشتركة لـ«الكونجرس» في 7 فبراير المقبل.‏

مكارثي: تصريحات بايدن ستوجه الجهود لمعالجة أولويات الشعب

وقال مكارثي، أمس الجمعة في رسالة إلى الرئيس الأمريكي، إن تصريحات الرئيس جو بايدن في خطاب «حالة الاتحاد» السنوي، ستوجه جهود «الكونجرس» لمعالجة أولويات الشعب.

بدورها، أشارت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إلى قبول الرئيس جو بايدن الموعد المحدد.

وفي سياق آخر، دعا مشرعون أمريكيون لتعليق أعمال تحضير قاع المحيط لإنشاء محطتين بحريتين لإنتاج الكهرباء من الرياح في «نيوجيرسي» و«نيويورك»، على خلفية قذف الموج حوتا نافقا آخر إلى شاطئ المنطقة، السابعة من نوعها في نحو شهر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اقتصاديا، دعت الرئاسة «البيت الأبيض»، «الكونجرس» إلى رفع سقف الدين، محذرة من أنها لا تنوي التفاوض مع الجمهوريين في «النواب» للحصول على تصويت، وأكدت المتحدثة الرئاسية كارين جان بيير، أن مسألة الدين يجب ألا تسيس.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، إن الفشل في تلبية واجبات الحكومة الأمريكية سيلحق ضررا لا يعوض بالاقتصاد وسبل عيش كافة الأمريكيين والاستقرار المالي العالمى، مضيفة في رسالة إلى «الكونجرس»، إن بلادها قد تحتاج إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتجنب تخلفها عن السداد اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأشارت يلين، إلى أنه من المتوقع وصول البلاد إلى سقف المديونية المحدد يوم الخميس المقبل.

أكثر من 120 نائبا أمريكيا: تعطل الكمبيوتر في إدارة الطيران غير مقبول

بدورها، قالت ميلينا عبد الله، إحدى المساهمات في في تأسيس حركة «حياة السود مهمة»، إن بلادها إن تتحول بشكل متزايد لدولة بوليسية تستهلك فيها هيئات حماية القانون المزيد من المال الأمريكي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تكنولوجيا، قال أكثر من 120 نائبا أمريكيا، اليوم السبت، لـ إدارة الطيران الفيدرالية، التابعة لوزارة النقل، إن تعطل نظام الكمبيوتر لديها، يوم الأربعاء الماضي، والذي أسفر عن تأخر 11 ألف رحلة جوية أمر غير مقبول على الإطلاق، فيما انضمت ولاية «كنتاكي» الواقعة جنوب شرقي البلاد، لأكثر من 20 ولاية بالبلاد في حظر «تيك توك» على أجهزة الحكومة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني. العربية

وفي ديسمبر من العام الماضي، أقر بايدن، مشروع قانون للتمويل الحكومي يتضمن حظرا على الموظفين الاتحاديين يمنعهم من استخدام أو تنزيل «تيك توك» على الأجهزة المملوكة للحكومة.

وفي إطار سياسة الولايات المتحدة الخارجية، دعت الولايات المتحدة واليابان في ختام لقاء جمع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياياني فوميو كيشيدا، إلى التسوية السلمية لقضية تايوان، وأشار المسؤولان في بيان مشترك، إلى أن مواقف «واشنطن» و«طوكيو» الأساسية لا تزال بدون تغيير.

بايدن: أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في «مضيق تايوان»

وشدد بايدن وكيشيدا، على رفض البلدين لتغيير الوضع الراهن بالقوة في أي منطقة من العالم، وضرورة تعزيز القدرات المشتركة أو الفردية لـ«واشنطن» و«طوكيو».

وجدد المسؤولان، التأكيد على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في «مضيق تايوان»، وأشار بايدن وكيشيدا، إلى التحديات المتزايدة في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، التي تمثلها الأعمال الصينية واستفزازات «بيونج يانج».

وأمس الجمعة، استقبل بايدن، كيشيدا في «البيت الأبيض»، وأشاد الرئيس الأمريكي، بقوة تحالف البلدين والدور المتزايد الذي تنوي «طوكيو» القيام به في حماية الاستقرار في آسيا والمحيط الهادئ، وفقا لما ذكرته قناة «العربية».

الرئيس الأمريكي يصف كيشيدا بالقائد والصديق الحقيقي

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده ملتزمة تماما وبشكل حازم وكامل بالتحالف والأهم من ذلك الدفاع عن اليابان، واصفا كيشيدا بالقائد والصديق الحقيقي، فيما أشار رئيس الوزراء الياباني، إلى الزيادة التاريخية" في الميزانية العسكرية لبلاده واستراتيجيتها الأمنية الجديدة من شأنها أن تفيد قدرات «طوكيو» على الردع والاستجابة.

وأكد كيشيدا أن تعزيز التحالف مع «واشنطن» الولايات المتحدة وأوروبا أمر حتمي في مواجهة تحديات الصين، واوضح رئيس الوزراء الياباني،أن المجتمع الدولي يمر بمنعطف تاريخي، والنظام الدولي الحر والمستقر يواجه خطرا كبيرا

وقال رئيس الوزراء الياباني، إن الصين تمثل التحدي المحوري لبلاده وللولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبها، ناقشت نائبة الرئيس الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، مع كيشيدا، استراتيجية «طوكيو» الجديدة للأمن القومي، وإستراتيجية الدفاع الوطني، كما بحث المسؤولان بحث عدد من القضايا الإقليمية والعالمية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

الصين تحث «واشنطن» و«طوكيو» للتخلي عن عقلية الحرب الباردة

وفي وقت سابق، حثت «بكين»، «واشنطن» و«طوكيو» للتخلي عن عقلية الحرب الباردة، وأكدت وزارة الخارجية الصينية، أن منطقة آسيا ليست ساحة للحرب.

كما حثت «بكين»، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، «وانج ون بين »، تعليقا على تقرير نصف سنوي أصدرته الحكومة البريطانية بشأن «هونج كونج»، يحتوي على انتقادات حول شؤون المنطقة، «لندن»على احترام السيادة الصينية، والتوقف عن التدخل في شؤون «هونج كونج».

بدوره، ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال اتصالاً هاتفياً، مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في المجال العسكري، فيما

وقالت وزارة الخارجية، إن مسؤولين أمريكيين وكوبيين سيجتمعون في العاصمة «هافانا» في إطار حوار إنفاذ القانون، الأسبوع المقبل، مشيرة إلى مشاركة وزارات الخارجية والعدل والأمن الداخلي في رئاسة الحوار.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي، إن إنشاء قنوات للتعاون لا يأتي على حساب مخاوف جديّة بشأن حقوق الإنسان في كوبا.