الدفع بـ45 سيارة و3 أوتوبيسات لمواجهة الزحام ونقل المواطنين في كفر الشيخ

دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، اليو، بـ45 سيارة من مختلف الخطوط، و3 أوتوبيسات لحل أزمة التكدس أثناء خروج الطلاب والموظفين من قرى مركز دسوق وتوابعها المُتهجين من دسوق إلى كفر الشيخ ومن دسوق إلى موقف عبود بالقاهرة.

الدفع بـ45 سيارة و3 أوتوبيسات لنقل المواطنين من دسوق

ومن جهته، تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمجمع المواقف، لافتاً أنه تم تدعيم خط دسوق كفر الشيخ ودسوق عبود بالدفع بعدد 45 سيارة من خارج الخط و3 أوتوبيسات للمشاركة فى نقل جميع الركاب بمختلف تنوعهم إلى مدينة كفر الشيخ ومن دسوق إلى موقف عبود بالقاهرة عبارة عن «طلاب جامعة كفر الشيخ، والموظفين، وكليات الأزهر»، بالتنسيق مع وحدة المرور بدسوق بإشراف المقدم فؤاد زايد، رئيس وحدة مرور دسوق، وصبرى جمعة، مدير المواقف، وممدوح غانم، مدير مشروع السرفيس.

المحافظة توفر 6 «ميني باص»

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن في وقت سابق، عن توفير عدد من سيارات «الميني باص» لنقل المواطنين بين مراكز المحافظة، لافتاً أن المرحلة الأولى تشمل 6 «ميني باص»، والمرحلة الثانية سيتم توفير 4 باصات قابلة للزيادة لكل مركز من المراكز، وتم تشغيل المرحلة الأولى في شهر سبتمبر من عام 2022 الماضي، بتوفير 6 «ميني باص»، عبارة عن 2 من كفر الشيخ لدسوق، و1 للحامول، و1 لبيلا، و2 لربط غرب بشرق مدينة كفر الشيخ.