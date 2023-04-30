رئيس قناة الوثائقية يكشف لـ«الوطن» تفاصيل إنتاج فيلم عن «كليوباترا»

كشف الإعلامي شريف سعيد، رئيس قناة الوثائقية، تفاصيل إنتاج القناة فيلم عن «كليوباترا»، قائلا إن منذ بدء التحضير لقناة الوثائقية وتأسيس قطاع الإنتاج الوثائقي كان من ضمن الفروع التي جرى العمل عليها فرع علم المصريات، والمشاهد المصري والعربي وأي مكان دائما ما يكون لديه شغف للمصريات، وهو قاسم مشترك بين شرائح كبيرة من المشاهدين.

تلبية رغبة المشاهد بشكل سريع

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة مع تليفزيون «الوطن» أن قطاع الإنتاج الوثائقي والإعلامي برئاسة أحمد الدريني رئيس القطاع، وكل الزملاء في القطاع والقناة يعملون على علم المصريات من خلال طريقتين؛ الأولى تلبية رغبة المشاهد بشكل سريع للتعرض لأفلام من هذا النوع، وهذا يتم عن طريق الأفلام المستحوذ عليها من كبريات الإنتاج الوثائقي مثل سلسلة «جذور مصر القديمة»، التي يبدأ عرضها اليوم، ويقدمها عالم المصريات الشهير الدكتور زاهي حواس.

ولفت إلى أن الطريقة الثانية تتمثل في إنتاج القطع الوثائقية والأفلام الوثائقية الأصلية التي من إنتاج قناة الوثائقية وقطاع الإنتاج الوثائقي مثل الفيلم الجاري العمل عليه «كليوباترا»، الذي جرى الإعلان عنه اليوم، وأعمال أخرى في هذا الصدد لم يتم الإعلان عنها بعد.

وأوضح أن مسألة الإنتاج تستغرق وقتا، لذلك كان الاستحواذ أسرع من الإنتاج، والسير في هذين الخطين بشكل متوازٍ، مؤكدا أنه يوجد أكثر من عمل يجري العمل عليه حاليا، وإن كان الإعلان الآن عن «كليوباترا» به شغف وزخم حاليا ولغط حول هذه الملكة.

الرد على أي شائعات تستهدف التاريخ المصري

وأشار إلى أن الرد على أي شائعات تستهدف التاريخ المصري يكون بالوثيقة والمعلومة المتخصصة المدققة، والسعي للوصول لأقرب وجه من أوجه الحقيقة، والمنوط بهم تقديم وتدقيق معلومات في ملف بهذه الخصوصية علماء الآثار والتاريخ وعلم المصريات للوصول لأقرب نقطة من الحقيقة، ولا أحد يحتكر الحقيقة.

وتابع: «دائما الخطوة الأولى في أي عمل وثائقي هي خطوة البحث والتدقيق والإعداد، وهذه خطوة مهمة وأساسية لبناء العمل الوثائقي، والرجوع للمتخصصين والخبراء في الحواديت».