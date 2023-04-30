القارئ تميم المراغي يكشف عبر قناة الناس سر التكبير قبل تلاوة سورة الضحى

قال القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، إن بعض علماء التجويد أكدوا الالتزام بالتكبير «الله أكبر» قبل قراءة سورة الضحى، لافتا إلى أنها من السور العظيمة ولما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبر الصحابة رضوان الله عليهم.

وتابع المراغي، خلال حلقة اليوم من برنامج «مع التلاوة»، المذاع على فضائية «الناس»: «الصحابة كبروا لأن بعض الناس زعموا أن الوحى انقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تركه، فنزلت هذه السورة الكريمة».

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالضحى، بهذا الوقت العظيم، ويرد فيها على زعم ترك الله لرسوله فى قوله وتعالى: (وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (4) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (5) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى (6) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ( فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (10) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11)) .

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