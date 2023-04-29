أزهري يتحدث عبر قناة الناس عن معجزة النبي محمد في تبليغ الدعوة

قال الدكتور يسري جبر من علماء الأزهر الشريف، إن النبي محمد وسيرته كان دليلا على صدق دعوته.

صدق الدعوة

واستشهد جبر، خلال برنامج «اعرف نبيك»، المذاع على قناة الناس، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: «وأخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أصدقتمونى؟ قالوا: نعم».

وتابع أن النبي محمد نفسه وسيرته في قومه قبل الوحي إليه في سن الـ40 عاما، كانت دليل على صدق نبوته.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

انطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.