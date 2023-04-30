هيفاء وهبي: كنت مكسوفة في البداية من تقديم الكوميديا في رمسيس باريس

احتفلت هيفاء وهبي على الاحتفال بطرح فيلم رمسيس باريس بدور العرض المصرية، وذلك ضمن سباق أفلام عيد الفطر، وحرصت هيفاء على إجراء مكالمة هاتفية للحديث عن الفيلم.

وذلك مع الإعلامي شريف نور الدين عبر أثير راديو ميجا إف إم ببرنامجه بحب السيما.

هدف هيفاء وهبي من الفيلم

وقالت هيفاء وهبي: هدفنا من الفيلم هو إن اللي يدخل الفيلم يغيروا المود ويتفرج على الفيلم لأن كلنا محتاجين جرعة الضحك دي لمدة ساعتين.

وعن تجربة التلحين في الفيلم، قالت: لحنت الأغنية ومكانش على بالي أنها تكون أغنية الفيلم وكان فيه أكتر من أغنية مترشحين وكانت التيمة في دماغي ومدير أعمالي وادها لأحمد رمزي شاعر الأغنية.

هيفاء وهبي وتلحين أغنية الفيلم

وعن مدى قرب شخصية هيفاء وهبي من شخصيتها بفيلم رمسيس باريس، قالت: الكوميديا قريبة من شخصيتي وكانوا دايما بيقولولي لازم تعملي حاجة كوميدي لأني على طول بضحك أصحابي.

وواصلت هيفاء وهبي: أنا حبيت التجربة علشان الضحك والكوميديا فأنا قبلت لأني حبيت نوع الكوميديا والممثلين وكمان المخرج أحمد خالد موسى فكنت في الأول مكسوفة وبعد كده بقيت تمام.