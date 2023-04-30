بعد إعادة فتحه.. منع المصطافين من نزول البحر بشاطئ النخيل في الإسكندرية

استمر غلق شاطئ النخيل بمدينة 6 أكتوبر بغرب الإسكندرية لمدة ثلاث سنوات، حتى تم طرحه هذا الصيف في مزاد علني مع تشكيل لجنة من المحافظة لوضع الاشتراطات الواجب توافرها من المستأجر لإعادة تشغيل الشاطئ وتم وضع هذه الاشتراطات في كراسة الشروط الخاصة بالمزاد والتزم المستأجر بهذه الاشتراطات، على ألا يعاد فتح الشاطئ ونزول المصطافين إلى البحر لضمان توافر فرق ومعدات الإنقاذ بطول الشاطئ الذى يعد أطول شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط، ويصل طوله إلى 1800 متر على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

أبو شامة: منعنا نزول البحر ووضعنا حراسة

يقول محمد أبو شامة أحد مستأجرى الشاطئ، لـ«الوطن»، إنه بعد رسو المزاد علينا وافقنا على الاشتراطات التي جاءت بكراسة الشروط ووضعتها لجنة المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وتسلمنا الشاطئ من المحافظة بشكل رسمي وحتى يتم توفير كل اشتراطات تأمين المصطافين أثناء نزول البحر وضعنا حراسة على الشاطئ لمنع نزول البحر حتى يتم الانتهاء من كل الأعمال من تجهيز الجيتس كي والعدد المطلوب من الغطاسين لتغطية الشاطئ بطوله، وكذلك وضع غطاسين على حواجز الأمواج داخل البحر.

30 غطاسا و4 جيتس كي

وأصاف حمدي حسيب، مستأجر آخر للشاطئ، أن فتح الشاطئ ونزول المصطافين إلى البحر سيكون قريباً جداً، حيث تم الاتفاق مع عمال الإنقاذ والغطاسين وعددهم 3 غطاسين وتم تجهيز 4 جيتس كي للإنقاذ وجارٍ العمل على تحديد المناطق الآمنة للسباحة عن طريق أحبال بشكل رأسى وعمودى على حواجز الأمواج، كما يتم تجهيز 4 نقاط إسعاف بطول الشاطئ ويتم الآن أعمال النظافة للشاطئ، حيث كان مغلقا لمدة ثلاث سنوات ويحتاج إلى إعادة تأهيل وسيتم عمل سياج وبوابات للالتزام بمواعيد نزول البحر، حيث سيبدأ العمل في السابعة صباحاً وحتى غروب الشمس للحفاظ على أرواح المصطافين، وخاصة أن بعض الشباب لا سيما في رحلات اليوم الواحد، كانوا ينزلون البحر بعد صلاة الفجر فى عدم وجود الغطاسين، ما كان يتسبب فى حالات غرق كثيرة.