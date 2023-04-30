أغنى 10 دول متاح للمصريين دخولها بدون تأشيرة.. تعرف عليها

العديد من المواطنين المصريين يبحثون عن السفر إلى بلدان أخرى بدون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة، ويقومون بالسفر دون أية عواقب، شريطة توفر جواز سفر ساري المفعول وحجز تذكرة طيران ذهابًا وإيابًا، بالإضافة إلى حجز فندق وشراء تأمين سفر.

دخول الدول بدون الحاجة إلى الحصول علي تأشيرة

ويستخدم الكثير من الأشخاص مؤشر «باسبور إندكس» كأحد أكثر المؤشرات العالمية موثوقية وشهرة وتفصيلاً لمعرفة الدول التي يمكن لحملة جوازات سفر مصرية دخولها بدون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة، وفقط باستخدام جواز السفر المصري.

ويبحث المصريين عن أغني دول متاح للمصريين دخولها بدون تأشيرة، وتتضمن قائمة التي يمكن لحاملي الجواز المصري الدخول إلى بعض الدول بدون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

أغنى 10 دول يمكن للمصريين دخولها بدون تأشيرة

ومن أغنى 10 دول متاح للمصريين دخولها بدون تأشيرة، بحسب مجلة «جلوبال فاينانس» البريطانية.

1- عمان

2- ماليزيا

3- إندونيسيا

4- إكوادور

5- الأردن

6- موريتانيا

7- غانا

8- غينيا

9- السنغال

10- بنين

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ويمكن للمصريين دخول 24 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولكن قد يتوجب عليهم الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى المطار، وتتطلب 16 دولة تأشيرة إلكترونية يمكن الحصول عليها عن طريق الإنترنت، ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد دول أوروبية يمكن دخولها بدون الحصول على تأشيرة مسبقة.