شحنة صواريخ بريطانية فائقة إلى أوكرانيا.. هذه أبرز خصائصها

تستعد المملكة المتحدة لتزويد أوكرانيا بشحنة صواريخ فائقة، يتراوح مداها بين 100 و300 كيلومتر، من المقرر أن تتسلمها وزارة الدفاع الأوكرانية خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن مساعدات الدول الغربية لأوكرانيا، لمساعدتها في أزمتها ضد روسيا الاتحادية، التي بدأت منذ نهاية فبراير 2022.

وأصدرت وزارة الدفاع البريطانية بياناً أوضحت فيه خصائص الصواريخ التي سيتم تسليمها إلى أوكرانيا، ومنها:

1- يمكن إطلاق هذه الصواريخ من البر أو البحر أو الجو.

2- تتراوح حمولة الذخيرة من 20 إلى 490 كيلوجراماً.

3- تبلغ جاهزية الصواريخ الفنية 8 درجات.

4- الصواريخ قادرة على مواجهة المضادات المتقدمة ورفض الطيف الكهرومغناطسي.

5- الصواريخ قادرة على اختراق طرق الدفاع الجوي وتنفيذ ضربات ناجحة.

6- القدرة على مواجهة أجهزة الاستشعار عن بعد لهزيمة الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز منخفضة التحليق.

7- دقة طلقات الانفجارات الجوية الموجودة فيها حيث تصل جاهزيتها للدرجة 9.

8- الصواريخ سيتم دفع قيمتها من الصندوق الخاص لدعم أوكرانيا الذي تديره وزارة الدفاع البريطانية.

9- القدرة على مهاجمة قاذفات جسور الدعم اللوجستي، والجسور التي يعاد استخدامها.

صفقة أخرى لدولة مجاورة لأوكرانيا

وتأتي هذه الصفقة المبرمة بعد صفقة أخرى نفذتها بريطانيا مع بولندا بقيمة 1.9 مليار جنيه استراليني التي ستتلقى نظام دفاع جوي بريطاني في صفقة تاريخية مع بولندا، تم توقعيها خلال الساعات الماضية.

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال عن البلاد والانضمام إلى روسيا الاتحادية، التي حركت قواتها لمساندة هذه الأقاليم.