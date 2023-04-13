قصف أوكراني بـ3 صواريخ هيمارس على «مقاطعة لوجانسك»

قصفت القوات الأوكرانية، مدينة سفاتوفو، بـ«مقاطعة لوجانسك»، صباح اليوم، بـ3 صواريخ «هيمارس»، ما أسفر عن تضرر مستشفى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

10 قذائف من عيار 155 مليمترا تستهدف دونيتسك

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قصفت القوات الأوكرانية، مدينة بانتيليمونوفكا ومنطقة كييف في «مقاطعة دونيتسك» بـ 10 قذائف من عيار 155 مليمترا، ما أسفر عن مقتل امرأة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدورها، دمرت طائرات «سو-25» الروسية، بمساعدة مسيرات، مجموعات هجومية أوكرانية بالقرب من «تشيرفونا ديبروفا»، بـ كراسنوليمانسكي.

من جهته أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة «مقاطعة زابوريجيا»، رئيس حركة «نحن مع روسيا» فلاديمير روجوف، إلى زيادة عدد المتطوعين الأجانب الذين يرغبون في القتال إلى جانب روسيا، مشيرا لوكالة«سبوتنيك» الروسية، إلى وصول عدد من سكان دول البلطيق: «ليتوانيا، إستونيا، لاتفيا».

وزادت مخاطر الصدام العسكري بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية على لسان نائب الوزير، ألكسندر حروشكو، في مقابلة مع صحيفة «إزفيستيا» الروسية.

وقالت الخارجية الروسية إن «الناتو» يسعى إلى تحويل البلطيق إلى منطقة تنافس عسكري، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار جروشكو، إلى أن زيادة خط التماس بين بلاده و«الناتو»، بمقدار 1200 كيلومتر بسبب انضمام فنلندا إلى الحلف يضاعف من مخاطر التصادم.

كبير منسقي الرهائن: الأمريكيين لم يتواصلوا مع جيرشكوفيتش

وفي قضية مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية المحتجز في روسيا بتهم التجسس، حثت «واشنطن» «موسكو» على السماح بإجراء زيارة قنصلية لـ إيفان جيرشكوفيتش، للاطمئنان على حالته، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، كبير منسقي شؤون الرهائن، روجر كارستنز، إن الدبلوماسيين الأمريكيين لم يتواصلوا حتى الآن مع جيرشكوفيتش، مضيفا لشبكة «أيه بي سي» الإخبارية الأمريكية، إن المراسل في حالة معنوية وصحة جيدة.

من جانبه، أشار نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إلى أن «موسكو» تدرس السماح لدبلوماسيين أمريكيين بزيارة مراسل «وول ستريت»، مضيفا أن بلاده لن تغير نهجها في التعامل مع القضية.