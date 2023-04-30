محافظة القاهرة تناقش استغلال مبنى حي المرج القديم لإقامة مستشفى جراحات اليوم الواحد

شارك الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، فى الاجتماع المنعقد بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور محمد عبد الهادي رئيس حي المرج والنائب خالد مصطفي والنائب أحمد علي، أعضاء مجلس النواب عن دائرة المرج، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بإعادة استغلال مبنى حى المرج القديم بنظام حق الانتفاع، بغرض إقامة مستشفى جراحات اليوم الواحد التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، فضلاً عن تخصيص جزء من المبني لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي لإنشاء فرع لها يخدم أهالي حي المرج.

اجتماع تنسيقى

و أسفر الإجتماع عن الاتفاق على عقد إجتماع تنسيقي مع الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة وممثلي الهيئة العامة للتأمين الصحي بمقر محافظة القاهرة للاتفاق على كافة الإجراءات القانونية اللازمة للبدء فوراً في التنفيذ.