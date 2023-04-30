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مصرع مسجل خطر بجرعة مخدرات زائدة في الطالبية

كتب:

 جيهان عبد العزيز
04:34 م | الأحد 30 أبريل 2023
جثة- ارشيفية

جثة- ارشيفية

لقي مسجل خطر مصرعه داخل شقته بسبب حقنة مخدرات زائدة، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل البلاغ، تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوفاة شخص داخل مسكنه، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

فحص وتحريات رجل الشرطة

وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة المتوفى «سايس» 50 سنة، بالكشف عليه، تبين أنه مسجل خطر فئه «ب» مخدرات، وبمعاينة الجثة، تبين وجود آثار حقن بالفخذ، كما وجد بالشقة عدد من السرنجات، جرى التقابل مع شقيق المتوفى، الذى أفاد بأنه أخيه يتعاطى المخدرات، وأنه تم الاتصال به من الجيران، وأخبروه بوفاة شقيقه، تم نقل الجثمان إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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بقلم  جيهان عبد العزيز