أميرة صابر: انفراجة سياسية كبيرة منذ دعوة الرئيس إلى انعقاد الحوار الوطني

قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن أولى الجلسات ستنطلق في الثالث من مايو المقبل، ولا يخفى على أي متابع، أن العام الماضي بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حوار وطني يحدد أولويات العمل الوطني، حدثت انفراجة سياسية كبيرة، حيث خرجت أعداد كبيرة من المحبوسين.

وأضافت «صابر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين شيرين عفت وسالي شاهين، مقدمتي برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة DMC، أنه بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد الحوار الوطني، كما حدث حراك سياسي في أغلب الأحزاب السياسية المصرية، سواء بزيادة أعداد أعضاء هذه الأحزاب وجودة العمل بداخلها، وتقديم الكثير من أوراق العمل الخاصة بمحاور الحوار الوطني.

وتابعت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «حتى لجان محاور الحوار الوطني الثلاث، تغطي أغلب ما يدور في ذهن أي مواطن مصري، بخصوص القضايا ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والاقتصاد وغلاء الأسعار».