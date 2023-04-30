رئيس «الشعب الديمقراطي»: الحوار الوطني يضع أسس الجمهورية الجديدة (فيديو)

قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديموقراطي، إنّ انعقاد أمانة الحوار الوطني في الثالث من مايو يأتي استكمالا للتحضيرات الخاصة بوضع الأسس الكفيلة لإنجاح هذا الحوار.

حوار غير مسبوق

وأضاف فؤاد، في مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»: «لم يسبق أنه تم إعداد حوار مماثل جُمعت له كل سبل النجاح من قبل الأكاديمية الوطنية للتدريب، إذ ستكون مكانا حاضنا للانعقاد، بالإضافة إلى تشكيل أمانة للحوار تكفل التباين واستيعاب كل القوى السياسية، بالإضافة إلى وضع لائحة داخلية لتنظيم عمل هذا الحوار».

وعد من الرئيس السيسي

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد بتنفيذ ما يصل إليه هذا الحوار، الذي هو حاضن لكل القوى السياسية، لافتًا إلى أن الجلسة الافتتاحية المقرر لها الأربعاء المقبل تستوعب كل القوى الوطنية في مصر بما يجعل حاضر ومستقبل مصر وجمهوريتها الجديدة في يد هذا الجمع من أبناء مصر، الذي يعتبر جمعية تأسيسية لوضع أسس الجمهورية الجديدة.