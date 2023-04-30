أميرة صابر: الحوار الوطني يحظى باهتمام سياسي على أعلى مستوى

أكدت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنها تتوقع أن يثمر الحوار الوطني نتائج جادة، فقد استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي سريعا لأول طلبات مجلس الأمناء، بخصوص مبدأ الإشراف القضائي على الانتخابات.

الحوار الوطني يحظى بأكبر اهتمام

وأضافت «صابر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين شيرين عفت وسالي شاهين، في برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «DMC»: «الحوار الوطني يحظى باهتمام أعلى مستوى سياسي من البلد، وما زلت أتمنى أن الانفراجة السياسية التي حدثت بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لانعقاد الحوار الوطني، تكلل بالمزيد من الإفراجات لأن هذا الأمر في مصلحة المواطن».

مناقشات المحور الاقتصادي

وتابعت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «مناقشات الحوار الوطني في المحور الاقتصادي ستغطي أولويات الاستثمار، والدين العام والصناعة والسياحة، وهي ملفات مهمة للغاية في اللحظة الراهنة، كما سنناقش كيف يمكننا مناقشة السيطرة على الأسعار، وكبح جناح التضخم، وغيرها من الأمور التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر».

وشددت على أن المحور الاقتصادي ثري جدا في الاستثمار المحلي والخارجي، حيث جرى تحديد موضوعات سيتم إعلانها في وقتها وستبدأ بها الجلسات الافتتاحية.