 أمين مساعد حزب التجمع لـ«الوطن»: إنشاء مجلس قومي للوعي أبرز مطالبنا بالحوار الوطني

قال المهندس محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن الهوية المصرية تشهد صراعا كبيرا ونريد أن نحسم القضية؛ لأنها تعد سبيكة من ثقافات متنوعة تاريخية وجغرافية.

التنوع الثقافي في مصر القديمة

وأشار الأمين العام المساعد لحزب التجمع في ندوة بجريدة الوطن بمناسبة الاستعداد لانطلاق جلسات الحوار الوطني، إلى أن التنوع الثقافي في مصر القديمة له دور كبير فيما نحن عليه الآن، وتأسست الهوية في مصر القديمة، وتغنى الشعراء بالهوية المصرية، لافتا إلى أن البعد الثقافي في مصر كبير وهي أول دولة مركزية وطنية، ولديها أول جيش وطني مع أحمس في مصر القديمة.

وتابع: «نريد أن نستعد الهوية المصرية بتنوعها لأنها جوهر قضية المواطنة، ونولي اهتماما كبيرا بالتعليم والقضايا المتجعمية والتربية لأن استعادة الهوية المصرية في مختلف المجالات تعود بالنفع على المواطن والدولة».

إنشاء المجلس القومي للوعي

وأضاف أن هناك اقتراحا للحزب تم الأخذ به وهو إنشاء المجلس القومي للوعي، على أن تعلن تفاصيله من خلال الحوار الوطني، فالزيادة السكانية خطر شديد على كل ما نقوم به مشروعات، ولا بد من تحيق العدالة الاجتماعية من خلال معايير التعليم ومواصفاته، ونطالب بألا تقف حملات زيادة السكان عند البيان بل تعالج ذلك فعليا على أرض الواقع، والإجراءات الاقتصادية والسياسية مهمة في دعم موقف الحلول الوسطية، ويجب مواجهة الفقر من خلال رفع مستوى المعيشة.