إهداء درع «تعليم قنا» إلى رجال الشرطة في عيدهم (صور)

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والمقدم محمد بهاء مأمور قسم قنا، احتفال مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بنين بعيد الشرطة رقم 71، الذي يؤرخ لنضال أبطال قسم شرطة الإسماعيلية عام 1952، وتصديهم ببسالة للمحتل الإنجليزي.

حضر الاحتفال الرائد محمد سعيد ولفيف من ضباط وأمناء الشرطة بقسم قنا، وأسامة قدوس مدير العلاقات العامة بالمديرية، والدكتور سيد مرزوق موجه أول التربية الاجتماعية بالمديرية، ومسعود محمود موجه أول إدارة قنا التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب المدرسة.

أشادت الدكتورة ولاء حامد مدير إدارة المدرسة في كلمتها بتضحيات رجال الشرطة، وتفانيهم في الزود عن تراب هذا الوطن، والتصدي الحازم لكل من أراد إلحاق أي ضرر بمواطنيه.

عيد الشرطة

بينما نقل المقدم محمد بهاء مأمور قسم قنا، تحيات مدير أمن قنا إلى جموع معلمي قنا، مؤكدا أن تلاقي القيم الإنسانية التي تبدأ من المدرسة وتكاملها مع المؤسسات الأخرى، يحقق أمن الوطن، ويخلق مجتمع ينبذ العنف ويلفظ الجريمة.

درع تعليم قنا

أهدى مدير تعليم قنا، درع مدرسة الشهيد الثانوية العسكرية إلى اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وتسلمه المقدم محمد بهاء، تقديرا وعرفانا بما يقدمه أمن قنا من إسهامات ملموسة في تأمين أعمال الامتحانات والمباني التعليمية، وتأكيداً على الحق الأصيل لرجال الشرطة في الاحتفاء بهم، لفضلهم في ذيوع الأمن والأمان بشتى أنحاء الوطن.

الجدير بالذكر، أن مديرية التربية والتعليم احتفلت أمس برجال الشرطة في عيدهم، بإدارتي نجع حمادي وقوص، وشارك قيادات الإدارتين رجال الشرطة، لضرب مثال يحتذى به الطلاب في العرفان بالجميل، تأسيا بالرسول الكريم الذي أثنى على رسالتهم، وقال إنها عين لا تمسها النار لأنها باتت تحرس في سبيل الله.