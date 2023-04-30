بعد اقتراح وزير التموين.. ما فوائد السماح بدخول الذهب دون جمارك؟

كشف ناجي فرج، مستشار وزير والتموين والتجارة الداخلية، وعضو شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تفاصيل المقترح المقدم من وزير التموين بشأن السماح للقادمين من الخارج بدخول الذهب بدون جمارك.

وذكر فرج، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا المقترح مقدم من وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي، الأسبوع الماضي، في إطار جهود الوزارة لعلاج أي عجز محتمل في كمية الذهب المتداول، ومواجهة الارتفاعات المتتالية وغير المبررة في أسعار المعدن الأصفر، والتي لا تتناسب مع الأسعار العالمية.

فوائد السماح بدخول الذهب من الخارج بدون جمارك

وأضاف مستشار وزير والتموين والتجارة الداخلية أن وزير التموين تقدم باقتراح، وصفه بأنه جيد جداً، وهو إعفاء القادمين من الخارج في المطارات والموانئ من الجمارك بالنسبة للذهب، ولكن بكميات محدودة.

وتابع أن هذا المقترح في حال تطبيقه، سيساهم بقوة في استقرار سعر الذهب داخليًا وفي الأسواق المصرية، وشرح على سبيل المثال أن أي شخص يأتي من الخارج من الممكن بالأموال المسموح لها شراء جزء منهم ذهب، أو بجميع المبلغ، ويحصل على إعفاء ضريبي عند دخول مصر.

فرج: القرار يمنع دخول الذهب عن طريق التهريب

واستكمل حديثه بأن ذلك يعتبر لجوء لآليات السوق التي تقول إن زيادة المعروض يؤدي إلى تناقص الأسعار واستقرارها، وكذلك يمنع دخول الذهب عن طريق التهريب أو طرق غير رسمية، خاصة عندما يكون هناك ارتفاع في الأسعار، ولكن بالعكس يمكن أن يدخل بطرق رسمية حيث أنه يعتبر قراراً وطنياً، ويسهم بقوة في دعم الاقتصاد المصري في حال تنفيذه.