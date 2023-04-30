أيهما أفضل بيع أم شراء الذهب؟.. شعبة المجوهرات تجيب

أجابت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية عن سؤال بشأن تفضيل البيع أم الشراء في هذه الفترة، في ظل تقلبات أسعار الذهب غير المبررة، على حد وصف كثير من التجار وأعضاء الغرفة.

ونصح هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، المواطنين هذه الفترة بالتأني فيما يتعلق بشراء أو بيع الذهب والمجوهرات.

الشراء أم بيع الذهب في هذه الفترة؟

وذكر ميلاد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن ارتفاع الطلب بشكل كبير والمتزايد في سوق الصاغة، في ظل نقص المعروض، تم رصد هذه الفترة زيادات في أسعار الذهب غير مبررة بشكل تاريخي، وأيضا غير مفهومة، لذا ينصح بالتأني هذه الفترة عند الشراء أو البيع.

مقترح لزيادة معروض الذهب في السوق

ونوه رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية إلى أن من ضمن المقترحات لزيادة المعروض في سوق الذهب إعفاء المواطنين المصريين بالخارج بالدخول بالذهب من بدون جمارك.

وتابع ميلاد أن هذه الفترة غير المستقرة بالتأكيد سيتم تجاوزها، وأن شعبة الذهب تحرص على الاعتناء بالمستهلك والدولة المصرية والاقتصاد المصري.