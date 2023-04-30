تراجع سعر الذهب للمرة الثانية خلال منتصف التعاملات.. عيار 21 بكام؟

شهد سعر الذهب اليوم الأحد في محال الصاغة، تراجعا خلال منتصف التعاملات للمرة الثانية بقيمة 23 جنيهًا لجرام الذهب عيار 24، و20 جنيهًا لعيار الذهب عيار 21، ويمكن التعرف على أسعار الذهب بالتفاصيل الآن بعد الانخفاض في السطور التالية بالتفاصيل.

ويصل سعر الذهب اليوم الأحد في الصاغة، بالنسبة لعيار 24 بعد التراجع في منتصف التعاملات مرتين أي 45 جنيهًا حتى الآن، وعيار 21 بنحو 40 جنيهًا حتى الآن.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24، الآن بـ3006 جنيهات للشراء بدون مصنعية بدلا من 3029 جنيها منذ 3 ساعات تقريبا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2630 جنيهًا بدلًا من 2650 جنيهًا منذ 3 ساعات تقريبًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18، وصل إلى 2254 جنيهًا للشراء بدون مصنعية، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ 1753 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 12 بـ1503 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

ووصل سعر جنيه الذهب الآن، إلى 21040 جنيه للشراء وبدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا.

وجاء سعر الأونصة، بـ 1990.35 دولارًا أمريكيًا.