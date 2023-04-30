من بينهم القاهرة.. ما هي أكثر مدينة عربية يعيش فيها المليونيرات؟

ذكر مؤشر «هينلي آند بارتنرز»، في تقرير صادر له اليوم الأحد، أكثر المدن العربية التي تضم من تخطت ثرواتهم المليون، بحسب عملة كل بلد عربي.

ما هي أول مدينة عربية في القائمة؟

وأوضح التقرير الصادر عن المؤسسة غير الهادفة للربح بحسب بيان على الموقع الإلكتروني، أن مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت أكثر مدينة عربية بها مليونيرات، وبلغ عددهم 68400 شخص، فيما جاءت في مدينة الدوحة عاصمة قطر في المركز الثاني بعدد 21500 شخص، وكانت في المركز الثالث العاصمة السعوية الرياض بعدد 18100 من أصحاب الملايين.

ترتيب القاهرة في مدن المليونيرات

وأوضح التقرير، أن المدينة الرابعة في القائمة العربية كانت القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية بعدد 7400 مليونير، وحلت مدينة الشارقة في الإمارات خامساً بعدد 3800 شخص، وجاءت في المركز السادس مدينة الدار البيضاء في المغرب بعدد 2800 شخص، ثم مدينة مراكش المغربية بعدد 900 شخص، ثم مدينة طنجة في المغرب بعدد 700 شخص.

المدن العالمية في القائمة

وعالميا احتلت مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بعدد 3400000 شخص، وحلت بعدها العاصمة اليابانية طوكيو بعدد 290300 شخص.

قائمة أغنى الأغنياء

فيما ذكر موقع «إحصائيات العالم»، أن أكثر دولة بها مليادريرات هي الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 735 شخصاً، ومن بعدها الصين بعدد 495 شخصاً، ثم الهند 169 شخصاً، ثم ألمانيا الاتحادية بعدد 126 شخصاً، تليها روسيا بعدد 105 أشخاص.