جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بمحافظة الغربية، يتطلع إلى معرفته الكثيرين من أولياء الأمور، وتلاميذ هذا الصف، حتى يتسنى لهم ترتيب أولوياتهم، خصوصا مع قرب أداء تلك الامتحانات في شهر مايو المقبل.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الغربية

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الغربية، قد أعلنته مديرية التربية والتعليم بالإقليم عبر موقعها الرسمي، وفي ضوء ذلك تقدمه «الوطن» من خلال السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، حيث من المقرر أن تبدأ علي النحو التالي.

يوم الأربعاء 10 مايو

امتحان مادة اللغة العربية، من الساعة 8 صباحاً وحتى 10:30 صباحا، وزمن الإجابة ساعتان ونصف.

يوم الخميس 11 مايو

امتحان مادة العلوم، من الساعة 8 صباحاً وحتى 9:30 صباحا، وزمن الإجابة ساعة ونصف

ثم امتحان مادة المهارات المهنية، من الساعة 9:45 صباحا، وحتي الساعة 11:15 صباحا، وزمن الإجابة ساعة و نصف.

يوم السبت 13 مايو

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، يبدأ في تمام الساعة 8 صباحاً وحتى 9:30 صباحا، وزمن الإجابة ساعة ونصف.

ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، تبدأ في تمام الساعة 9:45 صباحا، وحتي الساعة 11:15 صباحا، وزمن الإجابة ساعة و نصف.

يوم الأحد 14 مايو

امتحان مادة اللغة الأجنبية، يبدأ في تمام الساعة 8 صباحاً وحتى 9:30 صباحا، وزمن الإجابة ساعة ونصف.

وامتحان مادة التربية الدينية، يبدأ الساعة 9:45 صباحا، وحتي الساعة 11:15 صباحا، وزمن الإجابة ساعة و نصف.

يوم الإثنين 15 مايو

امتحان مادة الرياضيات، يبدأ في تمام الساعة 8 صباحاً وحتى 9:30 صباحا، وزمن الإجابة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 5 أيام

ومن جانبه أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، لـ«الوطن»، أن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي تبدأ يوم الأربعاء الموافق 10 مايو، وتستمر لمدة 5 أيام، ويكون نهاية الامتحانات يوم الإثنين الموافق 15 مايو، مشيراً إلى أن المديرية أنهت كافة استعداداتها من أجل إجراء تلك الإمتحانات، وأن أسئلة الامتحانات موضوعية وبعيدة عن الأسئلة المقالية.