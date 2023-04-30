يتزايد اهتمام التلاميذ في الصف الخامس الابتدائي وأولياء أمورهم، خلال هذه الفترة بالبحث عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الشرقية، وخاصة مع اقتراب موعد الامتحانات، فيما تستعد مديرية التربية والتعليم بالشرقية على الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة للامتحانات.

جدول امتحانات الخامس الابتدائي محافظة الشرقية

وتحرص «الوطن» على تقديم جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الشرقية، ليطلع عليه الطلاب وأولياء أمورهم.

موعد بدء امتحانات الصف الخامس الابتدائي

وتبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 يوم 7 مايو 2023 حتى 14 مايو، وفقًا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم كالتالي:

يوم الأحد 7 مايو 2023

امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء - لمدة ساعتين ونصف

امتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف

يوم الثلاثاء 9 مايو 2023

- امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف

- امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف

يوم الخميس 11 مايو 2023

امتحان مادة الدراسات الاحتماعية لمدة ساعة ونصف

امتحان مادة التكنولوجيا لمدة ساعة ونصف

يوم الأحد 14 مايو 2023

امتحان مادة لغة أجنبية لمدة ساعة ونصف.

امتحان لغة المهارات الفنية لمدة ساعة ونصف.

وأشار محمد رمضان وكيل الوزارة إلى الالتزام بجدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الشرقية القرار الوزاري رقم 167 الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2022 و يعمل فيما لم يرد بشـانة نـص فـي هـذا لقرار - بمواد و احكام القرار الوزاري رقم (213) لسنة 20111 ، و المعدل بالقرار الوزاري رقم (377) لسنة 2017 و القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2018 . وينص على :

اولا.. مادة القيم و احترام الآخر( اجراء تقويم تكويني ) : يقيم المعلم سلوك الطلاب وفقا لمعدلات ادائهم في ضوء نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج المقرر، و ذلك باستخدام مقياس الأداء.

- مادة التربية الفنية - التربية الرياضية - الموسيقى - التوكاتسو : يقيم المعلم اداء الطلاب ، وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التي تضمنها المنهج الدراسي ، و يشار اليها بـ : ( اجتياز – لم يجتز )..

۲- تجري امتحان المستوى الرفيع لغة اجنبية لمدة ساعتان بمعرفة المدرسة وتحت اشراف التوجيه الفني المختص.

( لمدارس اللغات ) ۔

- بالنسبة لمدارس اللغات المواد المستوى الرابع يتم عمل الجدول على مسئولية المدرسة و اشراف الادارة التعليمية و ادارة التحريبيات.