ربة منزل متهمة بالاتجار في المخدرات بالقاهرة: «كنت ببيع والشرطة كشفتني»

كشفت تحقيقات نيابة روض الفرج الجزئية، واقعة ضبط سيدة خصصت نشاطها الإجرامي في ترويج المواد المخدرة على عملائها، أنها تاجرت في المخدرات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذة من دائرة قسم شرطة روض الفرج مكانا لها لمزاولة نشاطها الأثم، بالإضافة إلى أنها اتخذت من شقتها السكنية مخزنا لإخفاء الممنوعات بها، استعدادا لتوزيعها والشرطة كشفتها.

حققت مبالغ مالية طائلة

أضافت التحقيقات، أن المتهمة تاجرت في المواد المخدرة لتحقيق مبالغ مالية طائلة، لتتمكن من خلالها توفير متطلباتها الأسرية والمعيشية، إذ تبين أن المتهمة اتخذت من الاتجار في مخدر الهيروين كونه الأعلى سعرا.

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس سيدة على ذمة التحقيقات بتهمة ترويج مخدر الهيروين في دائرة قسم شرطة روض الفرج، وأمرت بسرعة إرسال التحريات حول الواقعة.

مخدرات بـ80 ألف جنيه

ترجع أحداث الواقعة، عندما ورد لضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، معلومات تفيد بقيام سيدة لها معلومات جنائية «مقيمة بدائرة القسم، بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة»، متخذة من مسكنها وكرا لمزاولة نشاطها الإجرامي، وجرى ضبطها حال تواجدها بالشقة سكنها، بحوزتها كمية من مخدر الهيروين، وزنت 1 كيلوجرام- مبلغ مالي 2 ميزان حساس- هاتف محمول.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول بقصد التواصل مع عملائها، والميزان بقصد وزن المادة المخدرة، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطها الإجرامي، حيث قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بنحو 80 ألف جنيه.

عقوبة الاتجار في المخدرات

يقول المحامي أحمد علي، الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات، كالتالي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».