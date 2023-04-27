نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية المدارس لامتحانات نهاية العام

زارت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، عددا من مدارس إدارة الخارجة التعليمية وذلك للاطمئنان على استعدادات وجاهزية المدارس لامتحانات نهاية العام الدراسي، وموقف تركيب وصيانة المراوح بالفصول، يرافقها الأستاذ وصفي حسن مدير الإدارة التعليمية بالخارجة، المهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية.

وضع خطة سريعة لتوفير المناخ الملائم للطلاب داخل لجان الإمتحانات

وقالت نائب محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي، في بيان اليوم، إنه بناءً على توجيهات محافظ الوادي الجديد تم توجه القيادات التعليمية بالمحافظة خلال تفقد مدرستي الزهور الإبتدائية المشتركة والزهور للتعليم الأساسي، بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم و الأبنية التعليمية لوضع خطة لمراجعة صلاحية وكفاءة المراوح الموجودة بالمدارس، وزيادة أعدادها بالفصول ذات الكثافة المرتفعة، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب وتوفير المناخ الملائم أثناء أداء الامتحانات، وذلك بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة حجرات الوسائط المتعددة وتحديث الأجهزة والبرامج التعليمية والإلكترونية الملحقة.

متابعة مطبعة الامتحانات

من ناحية أخرى، تابعت نائب المحافظ أعمال مطبعة الامتحانات بمقر المديرية، مشددةً على توفير كافة الإجراءات التي تضمن سرية وتأمين طباعة الأوراق الامتحانية وتداولها، وذلك بعد تجهيز المطبعة بكافة الوسائل والمعدات اللازمة، لضمان حوكمة مراحل الطبع والتوزيع وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب.