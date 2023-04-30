أعلنت مديرية التربية والتعليم، عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الغربية، التي تستمر لمدة 5 أيام، بواقع مادتين يوميا ما عدا اليوم الأول والأخير، يؤدي طلاب الصف الرابع الامتحانات في مادة واحدة.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة الغربية

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة الغربية، تقدمه «الوطن» من خلال هذا التقرير، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرئها، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي علي النحو التالي.

يوم الأربعاء 10 مايو

امتحان مادة اللغة العربية، من الساعة 8 صباحاً وحتى 10:30 صباحا، وزمن الإجابة ساعتان ونصف.

يوم الخميس 11 مايو

امتحان مادة العلوم، من الساعة 8 صباحاً وحتى 9:30 صباحا، وزمن الإجابة ساعة ونصف

ثم امتحان مادة المهارات المهنية، من الساعة 9:45 صباحا، وحتي الساعة 11:15 صباحا، وزمن الإجابة ساعة و نصف.

يوم السبت 13 مايو

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، يبدأ في تمام الساعة 8 صباحاً وحتى 9:30 صباحا، وزمن الإجابة ساعة ونصف.

ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، تبدأ في تمام الساعة 9:45 صباحا، وحتي الساعة 11:15 صباحا، وزمن الإجابة ساعة و نصف.

يوم الأحد 14 مايو

امتحان مادة اللغة الأجنبية، يبدأ في تمام الساعة 8 صباحاً وحتى 9:30 صباحا، وزمن الإجابة ساعة ونصف.

وامتحان مادة التربية الدينية، يبدأ الساعة 9:45 صباحا، وحتي الساعة 11:15 صباحا، وزمن الإجابة ساعة و نصف.

يوم الإثنين 15 مايو

امتحان مادة الرياضيات، يبدأ في تمام الساعة 8 صباحاً وحتى 9:30 صباحا، وزمن الإجابة ساعة ونصف

إعلان النتيجة ورصد الدرجات

وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية لـ«الوطن» أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي، تبدأ يوم الأربعاء 10 مايو وتنتهي يوم الإثنين الموافق 15 من الشهر نفسه، موضحاً أنه سوف تجري عملية التصحيح ورصد الدرجات أولاً بأول فى الشيت الورقي والإلكتروني، علي أن يتم إعلان النتائج كما هي بعد مراجعة التوجيهات الفنية للنتائج واعتمادها.