أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق والمحلات.. الفراخ البيضاء بـ65 جنيها

تشهد أسعار الدواجن اليوم الاثنين 1-5-2023 في الأسواق والمحلات، استقرارا، بحسب بيانات البورصة، وسعيد عبدالله عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، بسبب وفرة المعروض، وضخ الدولة كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، التي تباع في المجمعات الاستهلاكية، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء في أرض المزرعة بين 66 و65 جنيهًا.

وبالنسبة لأسعار الدواجن اليوم الاثنين 1-5-2023 في الأسواق والمحلات، الفراخ الساسو بـ80 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تتراوح أسعار الدواجن البيضاء اليوم في أرض المزرعة بين 65 و66 جنيهًا، وتصل للمستهلك تقريبًا بـ72 جنيهًا، وسعر كيلو الفراخ البانيه بين 150 و170 جنيهًا، بحسب عبدالله.

أسعار الكتاكيت اليوم

وأسعار الكتاكيت اليوم، بالنسبة للبلدي يتراوح سعره بين 5.25 و5.75 جنيه، والكتكوت الأبيض بين 5 و5.25 جنيه، والكتكوت الساسو البيور بين 7.5 و8.5 جنيه، والكتكوت الساسو بين 6.5 و7.5 جنيه.

أسعار البيض اليوم

وعن أسعار البيض اليوم في أرض المزرعة، البيض الأبيض يصل من 100 إلى 100.75 جنيه، والبيض الأحمر أيضًا بين 100 و100.75 جنيه.