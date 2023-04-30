استقرار أسعار الدواجن اليوم الأحد 30-4-2023 في الأسواق والمحلات

تسجل أسعار الدواجن اليوم الأحد 30-4-2023 في الأسواق والمحلات هدوء ملحوظ في ظل أن هناك توازن الفترة الحالية بين العرض والطلب كما أن هناك توقعات بتراجع الأسعار الفترة المقبلة بحسب ما قالة سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الدواجن البيضاء

واستعرض «السيد»، أن أسعار الدواجن اليوم الأحد 30-4-2023 في الأسواق والمحلات تتراوح ما بين 62 و65 جنيها داخل المزرعة بالنسبة للدجاج الأبيض كما تصل للمستهلك بسعر 71 جنيها ويبلغ سعر الدجاج البلدي أرض مزرعة 99 جنيها وتباع للمستهلك بـ105 جنيهات.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، أن الفراخ الأمهات تسجل اليوم في المزرعة 56 جنيها والتنفيذ الفعلي 62 جنيها كما يبلغ سعر الدجاج الساسو 67 وذلك داخل المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 73 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

وأوضح سامح السيد أن كيلو البانيه يتراوح اليوم ما بين 150 و170 جنيها وكيلو الأوراك ما بين 75 و82 جنيها بينما يتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص ما بين 64 و71 جنيها.