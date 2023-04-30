أسعار الدواجن اليوم 30-4-2023 في الأسواق والمحلات.. مستقرة

تشهد أسعار الدواجن اليوم 30-4-2023 في الأسواق والمحلات استقرارًا ملحوظًا بعد أن شهدت الأسعار، الفترة الماضية، تراجعاً في السوق المحلية، ويرجع سبب التراجع إلى قلة إقبال المواطنين على الشراء بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، الذي شهد إقبالًا كثيفًا من جانب المواطنين بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات، لـ«الوطن».

أسعار الدواجن البيضاء

واستعرض السيد أسعار الدواجن اليوم 30-4-2023 في الأسواق والمحلات حيث يتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة ما بين 63 و65 جنيهًا والتنفيذ الفعلي ما بين 73 و75 جنيهًا، كما يبلغ سعر الدجاج البلدي داخل المزرعة 99 جنيهًا وتصل إلى المستهلك بسعر 120 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، أنّ سعر كيلو البانية يتراوح اليوم ما بين 140 و150 جنيهًا، وسعر الأوراك يسجل 76 جنيهًا كما يتراوح سعر الشيش طاووق بين 150 و160 جنيهًا.