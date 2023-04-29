أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق والمحلات

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن اليوم السبت 29-4-2023 في الأسواق والمحلات مستقرة منذ عدة أيام، بسبب التوازن بين العرض والطلب، كما شهدت الأسواق الفترة الماضية بمناسبة شهر رمضان، إقبالا كثيفا على شراء الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء

أضاف «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الدواجن اليوم، تتراوح بين 63 و65 جنيها في المزرعة، وتصل للمستهلك بين 73 و75 جنيها، للدجاج الأبيض، بينما يبلغ سعر الدجاج البلدي داخل المزرعة 110 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 119 جنيها، كما يبلغ سعر الدجاج الأمهات داخل المزرعة 56 جنيها، والتنفيذ الفعلي 62 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن كيلو البانيه يتراوح بين 150 و170 جنيها، كما يتراوح كيلو الشيش طاووق، بين 140 و160 جنيها، وكيلو الأوراك يسجل 83 جنيها.