جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 بمحافظة الشرقية

يستعد الطلاب بالصف الرابع الابتدائي في محافظة الشرقية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 في 6 مايو المقبل الموافق يوم السبت، هذا وتوضح «الوطن» أيام جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بالشرقية 2023 والتي تستمر لمدة 4 أيام وحتى يوم 13 من شهر مايو.

وتستعرض بوابة الوطن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في محافظة الشرقية 2023 توضيحا للطلاب وأولياء الأمور أيام جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي والتي تنطلق يوم السبت المقبل والموافق ليوم 6 مايو.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بالشرقية

أول يوم للامتحانات.. السبت الموافق 6 مايو 2023: يؤدي الطلاب مادة اللغة العربية

ثاني أيام جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

ثاني أيام الامتحانات.. يوم الاثنين 8 من شهر مايو: يؤدي الطلاب امتحان مادتي العلوم وامتحان والرياضيات.

ثالث أيام الامتحانات..يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر مايو المقبل: يؤدي الطلاب مادة امتحان الدراسات الإجتماعية وامتحان تكنولوجيا المعلومات ict.

رابع وآخر أيام الامتحانات..يوم السبت الموافق 13 من شهر مايو القادم 2023: امتحان اللغة الأجنبية الإنجليزية، ومادة امتحان المهارات المهنية.

4 أيام ضمن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بالشرقية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي في محافظة الشرقية والتي تنطلق يوم 6 مايو وذلك قبل امتحان الصف الخامس الابتدائي في محافظة الشرقية.

أيام جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بالشرقية:

ويستمر جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لمدة 4 أيام متتالية وموزعة على أسبوعين اذ يبدأ الامتحان يوم 6 مايو وينتهي يوم 13 مايو للفصل الدراسي الثاني 2023.