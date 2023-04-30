جداول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظات.. تبدأ 13 مايو

استعدت مديريات التربية والتعليم في المحافظات لامتحانات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي، والتي تنطلق وتنتهي في شهر مايو، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

وتستعرض «الوطن» جدول وموعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في المحافظات، كالآتي:

جدول وموعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في بني سويف

واعتمد محافظ بني سويف جدول وموعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في بني سويف، كالتالي:

الخميس 18 مايو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 18 مايو 2023: التربية الرياضية

السبت 20 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية

السبت 20 مايو 2023: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 مايو 2023: الهندسة.

الأحد 21 مايو 2023: التربية الدينية.

الإثنين 22 مايو 2023: اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 23 مايو 2023: الجبر والاحتمال

الثلاثاء 23 مايو 2023: التربية الفنية.

الأربعاء 24 مايو 2023: العلوم.

جدول وموعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في الإسكندرية

واعتمد محافظ الاسكندرية جدول وموعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في الأسكندرية، كالتالي:

السبت 20 مايو: اللغة العربية والخط، التربية الدينية.

- الأحد 21 مايو: اللغة الأجنبية

- الاثنين 22 مايو: علوم.

- الثلاثاء 23 مايو: جبر، تربية فنية

- الاربعاء 24 مايو: هندسة، الحاسب الآلى

- الخميس 25 مايو: الدراسات الاجتماعية، التربية الرياضية

جدول وموعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في القليوبية

وأعلنت التربية والتعليم، جدول وموعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة القليوبية، كالتالي:

الخميس 18 مايو 2023.. امتحان مداة اللغة العربية والخط والإملاء.

السبت 20 مايو 2023.. امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

الأحد 21 مايو 2023.. امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 22 مايو 2023.. امتحان مادتي العلوم، والتربية الدينية.

الثلاثاء 23 مايو 2023.. امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الرياضية.

الأربعاء 24 مايو 2023.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول وموعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في البحيرة

وجاء جدول وموعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة البحيرة، كالتالي:

الأحد 14 مايو 2023.. امتحان مادتي اللغة العربية.

الاثنين 15 مايو 2023.. امتحان مادتي الجبر، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 16 مايو 2023.. امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

الأربعاء 17 مايو 2023.. امتحان مادة العلوم.

الخميس 18 مايو 2023.. امتحان الدراسات الاجتماعية.

السبت 20 مايو 2023.. امتحان اللغة الإنجليزية.

جدول وموعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في الدقهلية

وجاء جدول وموعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في الدقهلية كالتالي:

- السبت 13 مايو 2023.. امتحان مادة اللغة العربية، ويستمر لمدة ساعتين ونصف، منها 20 دقيقة إملاء.

- الأحد 14 مايو 2023.. امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، ويليه بفاصل زمني 15 دقيقة امتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- الاثنين 15 مايو 2023.. امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 16 مايو 2023.. امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، ويليه بفاصل زمني 15 دقيقة امتحان مادة التربية الفنية ومدته ساعتان.

- الأربعاء 17 مايو 2023.. امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

- الخميس 18 مايو 2023.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، ويليه بفاصل زمني 15 دقيقة امتحان مادة الحاسب الآلي لمدة ساعة.

جدول وموعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في المنيا

وجاء جدول وموعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في المنيا كالتالي:

السبت 20 مايو 2023.. امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 21 مايو 2023.. امتحان مادتي هندسة، والتربية الدينية.

الإثنين 22 مايو 2023.. امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكومبيوتر وتكنولجيا المعلومات.

الثلاثاء 23 مايو 2023.. امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

الأربعاء 24 مايو 2023.. امتحان مواد دراسات اجتماعية، "مستوى رفيع لغة فرنسية للغات" مستوى رفيع لغة ألمانية للغات.

الخميس 25 مايو 2023.. امتحان مواد علوم، ومستوى رفيع لغة إنجليزية، والتربية الرياضية للملابس الرياضية فقط.

جدول وموعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في الفيوم

ووفقًا لما أعلنته التربية والتعليم فإنّ جدول وموعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 الفيوم جاء كالتالي:

السبت 13 مايو 2023: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 14 مايو 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

الاثنين 15 مايو 2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 16 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الهندسة.

الخميس 18 مايو: امتحان مادة العلوم، واللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات فقط، وامتحان التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط.

جدول وموعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في المنوفية

ويأتي جدول وموعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة المنوفية كالتالي:

الخميس 18 مايو 2023.. امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 18 مايو 2023.. امتحان التربية الرياضية.

السبت 20 مايو 2023.. امتحان اللغة الإنجليزية.

الأحد 21 مايو 2023.. امتحان العلوم.

الإثنين 22 مايو 2023.. امتحاء الجبر والإحصاء، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

الثلاثاء 23 مايو 2023.. امتحان الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

الأربعاء 24 مايو 2023.. امتحان الهندسة والتربية الدينية.