اعتمدت مختلف مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثانى 2023 في المحافظات والتي تنطلق في بداية شهر مايو المُقبل وتحديدًا في الأسبوع الأول من الشهر، وتفصلنا عنها أيام قليلة فقط حيث تم وضع جدول الامتحانات وفقًا للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بداية العام الدراسي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثانى 2023 في المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثانى 2023

وأعلنت معظم المحافظات عن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثانى 2023 كما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري والتي ستنطلق خلال فترة لا تتجاوز أسبوع.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري

ويأتي جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري الترم الثاني 2023 والتي تنطلق غدًا الأحد كالتالي:

الأحد 30 أبريل 2023.. امتحان مادة أصول الدين "التفسير والحديث"، والعلوم.

الإثنين 1 مايو 2023.. امتحان مادتي اللغة العربية، والهندسة.

الثلاثاء 2 مايو 2023.. امتحان مادتي أصول الدين "التوحيد والسيرة"، والدراسات الاجتماعية.

الأربعاء 3 مايو 2023.. امتحان مادتي حفظ القرآن الكريم وتجويده، والجبر.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة القليوبية

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة القليوبية كالتالي:

السبت 6 مايو 2023.. امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

الإثنين 8 مايو 2023.. امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.

الأربعاء 10 مايو 2023.. امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء.

السبت 13 مايو 2023.. امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الدقهلية

ووفقًا لما تم اعتماده رسميًا فإنّ جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني محافظة الدقهلية جاء كالتالي:

الثلاثاء 2 مايو 2023.. امتحان مادتي اللغة العربية، والحاسب الآلي.

الخميس 4 مايو 2023.. امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

الأحد 7 مايو 2023.. امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.

الثلاثاء 9 مايو 2023.. امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية.

الخميس 11 مايو 2023.. امتحان مادة الهندسة.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة الغربية

وجاء جدول جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة الغربية كالتالي:

السبت 6 مايو 2023.. امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

الإثنين 8 مايو 2023.. امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

الأربعاء 10 مايو 2023.. امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإتصال.

السبت 13 مايو 2023.. امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والجبر والإحصاء.

الاثنين 15 مايو 2023.. امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والعلوم.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي القاهرة

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023 القاهرة فإنّه جاء كالتالي:

تنطلق امتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي في الفترة من السبت 6 مايو المُقبل وتستمر حتى الأربعاء 10 مايو.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023 الجيزة

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الجيزة كالتالي:

السبت 5 مايو 2023.. امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

الإثنين 8 مايو 2023.. امتحان مادة اللغة الأجنبية.

الأربعاء 10 مايو 2023.. امتحان مادة العلوم.

السبت 13 مايو 2023.. امتحان مادة الجبر والإحصاء.

الإثنين 15 مايو 2023.. امتحان مادة الهندسة.

الأربعاء 17 مايو 2023.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.