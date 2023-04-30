يتزايد اهتمام طلاب الصف الرابع الابتدائي وأولياء أمورهم بالبحث عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة الشرقية لمعرفة مواعيد الامتحانات، والمدة الزمنية المخصصة لكل مادة على حدة، وذلك في ضوء الاستعداد لتأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة الشرقية

وتحرص «الوطن» على تقديم جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة الشرقية ، للتسهيل على الطلاب لمعرفة مواعيد الامتحانات.

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وتبدا امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 يوم 6 مايو 2023 حتى 10 مايو، وفقًا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالشرقية كالتالي:

يوم الأحد 7 مايو 2023

امتحان مادة العلوم - لمدة ساعة ونصف

امتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف

يوم الاثنين 8 مايو 2023

- امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف

- امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف

يوم الثلاثاء 9 مايو 2023

امتحان مادة اللغة الانجليزية لمدة ساعة ونصف

يوم الأربعاء 10 مايو 2023

امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

وأشار وكيل الوزارة إلى الالتزام بالقرار الوزاري رقم 167 الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2022 ويعمل فيما لم يرد بشأنه نـص فـي هـذا القرار - بمواد وأحكام القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2011 ، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (377) لسنة 2017.

و القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2018 . وينص على :

اولا.. مادة القيم و احترام الآخر( اجراء تقويم تكويني ) : يقيم المعلم سلوك الطلاب وفقا لمعدلات ادائهم في ضوء نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج المقرر، و ذلك باستخدام مقياس الأداء.

- مادة التربية الفنية - التربية الرياضية - الموسيقى - التوكاتسو : يقيم المعلم اداء الطلاب ، وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التي تضمنها المنهج الدراسي ، و يشار اليها بـ : ( اجتياز – لم يجتز )..

۲- تجري امتحان المستوى الرفيع لغة اجنبية لمدة ساعتان بمعرفة المدرسة وتحت اشراف التوجيه الفني المختص.

( لمدارس اللغات ) ۔

- بالنسبة لمدارس اللغات المواد المستوى الرابع يتم عمل الجدول على مسئولية المدرسة و اشراف الادارة التعليمية و ادارة التحريبيات.