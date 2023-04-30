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جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة القليوبية صباحي ومسائي

كتب:

حسن صالح
10:25 م | الأحد 30 أبريل 2023
إستعدادات القليوبية لأمتحانات الصف الرابع الإبتدائي

إستعدادات القليوبية لأمتحانات الصف الرابع الإبتدائي

أعلنت مديرية التربية والتعليم انتهاء استعداداتها لبدء امتحانات المرحلة الابتدائية مطلع الأسبوع المقبل وفق جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمحافظة القليوبية والتي تنطلق السبت المقبل 6 مايو وتستمر لمدة 4 أيام.

تستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمحافظة القليوبية حيث أعدت مديرية التربية والتعليم الجدول علي فترتين صباحي ومسائي علي ان تحدد كل إدارة امتحانات الطلاب في كل فترة وفق ظروفها والكثافات المتاحة بالمدارس.

جدول إمتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة القليوبية

أوضح بيان صادر من مديرية التربية والتعليم ان جدول جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمحافظة القليوبية ينطلق السبت المقبل للفترة الصباحية وتبدأ من الساعة 8 صباحا علي أن تنطلق إمتحانات الفترة المسائية من الساعة 1 ظهرا وفق الجدول التالي :

السبت 6 مايو المقبل اللغة العربية والتربية الدينيه

الاحد 7 مايو المقبل العلوم والمهارات المهنية

الاثنين 8 مايو المقبل الدراسات الإجتماعية واللغة الإنجليزية

الثلاثاء 4 مايو المقبل الرياضيات ومادة التكنولوجيا ITC

تحذير مشدد من الغش في امتحانات القليوبية

في سياق متصل عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لمناقشة الأمور المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني ومنها جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي حيث أثنت علي الجهود المبذولة طوال العام الدراسى وخلال امتحانات  الفصل الدراسى الأول مشددة علي استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 

وأكدت مدير مديرية التعليم بالقليوبية علي ضرورة الالتزام بالمعايير المنظمة لأعمال الامتحانات  والتأكيد علي منع الغش نهائيا والتأكيد علي نشر قانون 205 لسنة 2020 لعدم الاخلال بالامتحانات

ووجهت مدير المديرية بضرورة الاهتمام بنظافة اللجان والعمل على تعقيمها وتطهيرها خاصًة دورات المياه والتأكد من جاهزية اللجان الأمتحانية مع توفير كافة أعمال الأمن والسلامة داخل المدارس مع توفير الهدوء والأمن والأمان داخل اللجان الامتحانية وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا من قبل الطلاب والمعلمين

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