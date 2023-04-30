استعدت مديرية التربية والتعليم لأداء امتحانات الصف الخامس الابتدائي بمحافظة البحر الأحمر والتي ستجري يوم السبت المقبل في مدارس مدن البحر الأحمر التابعة للإدارات التعليمية السبعة بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين تحت إشراف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

مواعيد امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة البحر الأحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر برئاسة الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، مواعيد جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة البحر الأحمر، الترم الثاني وتنطلق يوم السبت المقبل 11 مايو المقبل مع مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة البحر الأحمر

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي وحصلت «الوطن» على نسخة منه وتبدأ الامتحانات يوم السبت بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية ويوم الأحد مادتي العلوم والتكنولوجيا ويوم الإثنين مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الانجليزية ويوم الثلاثاء مادتي الرياضيات والمهارات المهنية.

استعداد امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة البحر الأحمر

وكشف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، استعدادات الإدارات التعليمية بَالبحر الأحمر الاستعداد لأداء امتحانات الصف الخامس الابتدائي بمدارس مدن المحافظة بالإدارات التعليمية السبعة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية، بمقر ديوان عام المديرية، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية.