ماس كهربائي وراء حريق مخزن في بولاق أبو العلا

تواصل نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، التحقيق في واقعة اشتعال مخزن أدوات كهربائية.

وتبين من المعاينة الأولية للنيابة، أن المخزن يحوي أدوات كهربائية، متواجد أسفل عقار مكون من 7 طوابق، وأن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي بإحدى الوصلات، ما أدى إلى حريق هائل، والتهم محتويات المخزن، ولم يمتد إلى ما فوقه، وترجح التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية.

واستدعت النيابة صاحب المخزن والعقار لسؤالهما عن الواقعة، وأمرت بفحص اشتراطات السلامة والأمان، والتحري حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا، يفيد بنشوب حريق هائل داخل مخزن ببولاق أبو العلا، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيطه، لمحاصرته ومنع امتداده للعقارات المجاورة، وتمت السيطرة عليه، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.