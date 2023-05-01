استمرار حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في البدرشين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس طرفي مشاجرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، افتعلوا مشاجرة بالأسلحة النارية، وقعت بنطاق قرية الطرفاية دائرة مركز البدرشين جنوب المحافظة، وكشفت التحقيقات، أن المشاجرة نتج عنها إصابة شخص بأعيرة نارية، وأمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب، لأخذ أقواله في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بالواقعة

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بقرية الطرفاية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين، بسبب خلافات سابقة، ونتج عن المشاجرة، إصابة شخص بطلق ناري، جرى نقله إلى مستشفى البدرشين لتلقي العلاج اللازم، ونجحت القوات في فرض السيطرة، والقبض على طرفي المشاجرة واقتيادهما إلى ديوان المركز.

تعرف علي عقوبة إحداث عاهة مستديمة

يقول المحامي حمدي العربي الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادتان 240، و241 من قانون العقوبات، حددتا عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد، حيث تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: «كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».