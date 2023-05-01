عادل أديب بعد مشاركته في سباق الهجن: الدولة أعادت الحياة إلى العريش بإرادة كبيرة

قال المخرج عادل أديب، أحد المشاركين في ختام مشاركته بفعاليات سباق الهجن، إن مشاعره كانت في السماء، ولا تكفي أعلى الأوسمة لأهالي العريش والجيش والشرطة لما قدموه في محاربة الإرهاب والبناء والتنمية، متابعا: «الناس دى عانت كثيرا منهم من مات، ومنهم من أصيب، ومنهم من تمت ملاحقته من الإرهابيين».

الحياة تعود إلى العريش

وتابع «أديب»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، «فى ناس لم تر عائلاتها لمدة 6 أشهر، المباني التى دمرت نتيجة ملاحقة الإرهابيين، وفعلا الحياة تعود إلى العريش بإرادة كبيرة من الدولة، والناس عاوزة تبني، وترجع لأراضيها، مشتاقين للإعادة إعمار العريش، أرجوكم ما تصيفوش فى الساحل الشمالي والإسكندرية، صيفوا كلكم في العريش، وأرجو من رجال الأعمال إنهم يستثمروا في العريش».

الشواطئ البكر

أضاف المخرج عادل أديب: «كمية الشواطئ البكر التي على طبيعتها كبيرة جدا، والأهالي بيحضنونا كأننا أهاليهم الذين لم يرونهم، الناس بيترجونا أن نزورهم طول السنة، أى إنسان، أرجوك زور العريش واقعد يوم، أرجوكم روحوا استثمروا هناك، محتاجين فنادق ومطاعم، اللى هيستثمر هناك هياخد وش القفص، السياحة هناك هتبقى أعلى من الغردقة وشرم الشيخ».