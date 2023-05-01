تحذير من إعصار ولاية فلوريدا.. ذروته بمنتصف سبتمبر

ضرب إعصار ولاية فلوريدا، مصحوب برياح شديدة وسقوط أمطار غزيرة، مدينة بالم بيتش جاردنو بالولاية الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى أضرار بالغة بالمنازل والسيارات، ولا يكمن الخطر هنا، بل في التحذيرات التي أطلقتها وسائل الإعلام الأمريكية، إذ أنه من المعتاد أن يبدأ موسم الأعاصير على ولاية فلوريدا، بداية من الأول من يونيو، وينتهي مع شهر نوفمبر، بينما تكون ذروته في سبتمبر، لكنه يبدو أنه بدأ مبكرًا للغاية هذا العام.

إعصار ولاية فلوريدا

بحسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية في ميامي، فإن إعصار ولاية فلوريدا ضرب المدينة في فترة ما بعد ظهر السبت، ووصلت سرعة الرياح 160 كم بالساعة، كان اتجاهها شمال شرق الولاية باتجاه الساحل، وتسبب بعدد من الأضرار.

وتسبب الإعصار في إغلاق الطريق الرئيسي بالمدينة الساحلية، حيث يقوم رجال الحماية المدنية بإزالة الحطام والتنقيب بين الأنقاض، ولم تصدر بيانات توضح ما إذا كانت هناك إصابات أو وفيات بين البشر.

موسم الأعاصير لم يبدأ

قال تقرير لقناة cbs12، إن الأمر مقلق، حيث أن موسم الأعاصير بولاية فلوريدا يبدأ في الأول من يونيو، وينتهي في 30 نوفمبر، ورغم هذا، فأنه على مدار السنوات الماضية، كانت تحدث بعض الأعاصير قبل أو بعد هذا التاريخ، مثلما حدث أمس الأول.

وبحسب المنشور، فأن ذروة الأعاصير بالولاية، تكون في الثلث الأول من شهر سبتمبر، وربما تكون هناك ذروة ثانوية في منتصف أكتوبر، قبل أن يبدأ الطقس في التحسن، وتختفي الظاهرة.

وغالبا ما تحدث معظم الأعاصير في جنوب فلوريدا، بعد الثلت الأول من سبتمبر، وحذرت المواطنين من التخاذل أو عدم اتخاذ الاحتياطات، مستشهدة بإعصار نيكول، الذي تخطي جزيرة هتشينسول الشمالية لولاية فلوريدا في 10 نوفمبر الماضي.