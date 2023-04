إعصار قوي يسبب دماراً واسعاً بولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

تعرضت بلدة «بالم بيتش» في ولاية فلوريدا الأمريكية لإعصار قوي، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 4 آلاف مواطن، بحسب ما ذكرته قناة «فوكس-9»، اليوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الإعصار أدى إلى عرقلة عشرات السيارات للمواطنين، ولم يتم الإبلاغ عن أي مصاب أو متوفى في هذا الوقت.

وانتشرت مقاطع فيديو توثق لحظة وقوع الإعصار وحجم الخراب الذي خلفه، والتقط السكان مقطع فيديو لسيارات مقلوبة وسقوط أشجار بعد انتهاء تحذير الإعصار لمنطقة حدائق بالم بيتش في حوالي الساعة 5:30 مساءً.

In the US state of Oklahoma, there is a tornado. About 4,000 residents are left without electricity.

There is no information about any injured or deceased at this time #Oklahoma #US pic.twitter.com/gZT9pX6fCz