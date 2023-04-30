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إعصار قوي يسبب دماراً واسعاً بولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
04:50 م | الأحد 30 أبريل 2023
إعصار قوي يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية

إعصار قوي يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية

تعرضت بلدة «بالم بيتش» في ولاية فلوريدا الأمريكية لإعصار قوي، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 4 آلاف مواطن، بحسب ما ذكرته قناة «فوكس-9»، اليوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الإعصار أدى إلى عرقلة عشرات السيارات للمواطنين، ولم يتم الإبلاغ عن أي مصاب أو متوفى في هذا الوقت.

مقاطع فيديو توثق حجم الدمار نتيجة الإعصار

وانتشرت مقاطع فيديو توثق لحظة وقوع الإعصار وحجم الخراب الذي خلفه، والتقط السكان مقطع فيديو لسيارات مقلوبة وسقوط أشجار بعد انتهاء تحذير الإعصار لمنطقة حدائق بالم بيتش في حوالي الساعة 5:30 مساءً.

كما وثقت اللحظة الأخيرة، لاصطدام إعصار بمركبة حلقت في نورث بالم بيتش بولاية فلوريدا.

تكليف مكتب خدمة الطقس بحصر الأضرار

وسيتم تكليف مكتب خدمة الطقس الوطنية في ميامي بحصر الأضرار وتحديد مدى قوة الإعصار ومدة استمراره على الأرض، كما سيقوم فريق المسح بتصنيف الإعصار على مقياس «فوجيتا» المحسن الذي يمتد من «EF-0 إلى EF-5».

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