دعاء يهز القلوب للشيخ إسلام كمال عبر قناة الناس (فيديو)

نشرت قناة الناس عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، دعاء جميل يهز القلب والروح للشيخ إسلام كمال، خلال استضافته في برنامج «مع الناس».

وقدم الإعلامى مهند السادات، حلقة جديدة من برنامج «مع الناس» على قناة الناس.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة» نقلت قناة الناس طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية، لإحياء الليالي الرمضانية، وإقامة الصلاة وتعليم سكان هذه الدول تعاليم الدين الوسطي.