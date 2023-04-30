هل يجوز إخراج الزكاة على ذهب الزينة؟.. أمين الفتوى يجيب عبر قناة الناس

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى أم أحمد، إنها تملك قدرًا كبيرًا من الذهب للزينة وسألت هل تجوز الزكاة عليه.

ذهب الزينة ليس عليه زكاة

وقال أمين الفتوى خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المُذاع على قناة «الناس»، «ذهب الزينة ليس عليه زكاة عند جمهور العلماء».

وتابع: «أولًا جيد إنها تشغل نفسها بإخراج الزكاة للمساكين، لكن هذا الذهب زينة ومتاع مهما بلغ ومهما كان قدره فلا زكاة عليه، أما الفلوس ما دامت قد بلغت النصاب فعليها زكاة أول ما يعدى عليها حول كامل».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.