قناة الناس تعرض دعاء مؤثرا للشيخ الطاروطي من «الحسين»: اللهم احفظ مصر من اللئام

عرضت قناة «الناس» دعاءً للقارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، لمصر وشعبها من داخل حجرة المقتنيات النبوية داخل مسجد الإمام الحسين.

وقال الطاروطي، خلال دعائه لمصر وشعبها: «إلهى يا عليم يا علام، يا من لا يغيب عن سمعك كلام.. ولا عن بصرك إنس ولا جان، ولا عن قبضتك جبروت ولا شيطان، أن تحفظ مصر وأهلها من اللئام، وأن تعلى قدرها وشأنها بين الأنام، وأن تكلأها بعنايتك ورعايتك على الدوام بحولك وقوتك يا من لا يغفل ولا ينام».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.